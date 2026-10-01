Rasmus Hojlund volvió a rendir homenaje a su gran referente, Cristiano Ronaldo, al celebrar un gol con el emblemático “Siuuu” durante el partido entre Dinamarca y Portugal en la Nations League.

El gesto llamó especialmente la atención debido a la reciente polémica que rodea a Cristiano Ronaldo tras su salida de la concentración de su selección y las diferencias surgidas con el técnico Jorge Jesus.

La celebración del delantero danés fue interpretada por aficionados y analistas como una muestra de admiración y respaldo hacia Cristiano Ronaldo, una de las grandes figuras del futbol mundial.

Hojlund hace el “Siuuu” de Cristiano Ronaldo ante Portugal tras polémica con Jorge Jesus. (Ulrik Pedersen / Ulrik Pedersen via Reuters Conne)

Hojlund hizo un reconocimiento hacia Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal

El gesto ocurrió justo en medio de la controversia generada por la salida anticipada de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, después de las diferencias surgidas alrededor de su situación con el entrenador Jorge Jesus.

La celebración de Hojlund fue interpretada como un reconocimiento hacia Cristiano Ronaldo, uno de sus grandes referentes futbolísticos.

Hojlund ya había realizado el “Siuuu” de Cristiano Ronaldo

El delantero danés, Hojlund, ya había utilizado anteriormente el “Siuuu” después de marcarle a Portugal, en aquella ocasión con Cristiano Ronaldo todavía sobre el terreno de juego.

Posteriormente, Hojlund explicó que el festejo estaba dedicado a su “ídolo”, dejando claro la admiración que siente por el máximo referente del futbol portugués.

Esta vez, el gesto volvió a hacerse viral en redes sociales y fue especialmente celebrado por los aficionados de Cristiano Ronaldo, quienes interpretaron la celebración como una muestra de respaldo hacia el veterano delantero en un momento de incertidumbre sobre su futuro con la selección.