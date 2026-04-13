La marchista mexicana Alejandra Ortega protagonizó una destacada participación en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos al conseguir una medalla de plata.

Alejandra Ortega subió al podio en la prueba de 21 kilómetros disputada en el Mundial de Marcha de Brasilia y con un tiempo de 1:35:21.

La experimentada marchista confirma así su vigencia en la élite del atletismo internacional, aportando un nuevo logro al historial del deporte mexicano.

¡HISTÓRICA PLATA PARA MÉXICO! 🥈🇲🇽

Alejandra Ortega es subcampeona del mundo tras ganar plata en el Mundial de Marcha en Brasilia. 🚶‍♀️✨ Con un tiempo de 1:35:21, la mexicana brilla en el medio maratón y apunta con fuerza a Los Ángeles 2028. 🇺🇸🔥

¡Bravo! 👏🇲🇽✨#Marcha #Mexico pic.twitter.com/k1YofRCaBP — Código MX (@CdigoMXdigital) April 13, 2026

Alejandra Ortega gana plata para México en Mundial de Marcha

La mexicana Alejandra Ortega marcó un hito al quedarse con la medalla de plata en el medio maratón del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos.

Con un registro de 1:35:21, Alejandra Ortega firmó su mejor marca personal en los 21 kilómetros, reflejo de su evolución y constancia en el alto rendimiento.

El podio fue encabezado por la española María García, mientras que la ecuatoriana Johana Meilán se adjudicó el tercer puesto.

Alejandra Ortega con el sueño de ir a Los Ángeles 2028

La marchista mexicana Alejandra Ortega ya tiene la mira puesta en el siguiente gran reto del ciclo olímpico: Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El reciente resultado internacional de Alejandra Ortega la coloca en una posición privilegiada de cara a la justa veraniega.

Con este impulso, Ortega apunta a convertirse en protagonista y a poner fin a la falta de medallas para México en esta disciplina dentro del máximo escenario deportivo.