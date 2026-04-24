Cruz Azul vs Necaxa se encuentran el domingo 26 de abril a las 19 horas en la Jornada 17 de la Liga MX a través de ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Necaxa

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 26 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN

Cruz Azul llega en plena crisis institucional (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Cruz Azul vs Necaxa: A qué hora ver el partido de la jornada 17 de la Liga MX

En el Estadio Banorte, Cruz Azul vs Necaxa se medirán el domingo 26 de abril a las 19 horas.

Cruz Azul vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Los aficionados podrán seguir en vivo el Cruz Azul vs Necaxa a través de las plataformas de ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Necaxa

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 26 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN

¿Cómo llegan Cruz Azul y Necaxa al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Cruz Azul apenas empató con Querétaro en la Jornada 16, y tras nueve partidos sin triunfo, la directiva cementeras despidió a Nicolás Larcamón como entrenador, poniendo en su lugar a Joel Huiqui.

Necaxa igualó sin goles con Chivas, en un resultado sorpresivo que no evitó su eliminación en el torneo.