Cruz Azul vs Necaxa se encuentran el domingo 26 de abril a las 19 horas en la Jornada 17 de la Liga MX a través de ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs Necaxa
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN
Cruz Azul vs Necaxa: A qué hora ver el partido de la jornada 17 de la Liga MX
En el Estadio Banorte, Cruz Azul vs Necaxa se medirán el domingo 26 de abril a las 19 horas.
Cruz Azul vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Los aficionados podrán seguir en vivo el Cruz Azul vs Necaxa a través de las plataformas de ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN.
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- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan Cruz Azul y Necaxa al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Cruz Azul apenas empató con Querétaro en la Jornada 16, y tras nueve partidos sin triunfo, la directiva cementeras despidió a Nicolás Larcamón como entrenador, poniendo en su lugar a Joel Huiqui.
Necaxa igualó sin goles con Chivas, en un resultado sorpresivo que no evitó su eliminación en el torneo.
- Cruz Azul, ya sin Nicolás Larcamón en el timón, es cuarto lugar del torneo con 30 puntos, posición que podría perder en caso de derrota en la Jornada 17.