La Jornada 8 de la Liga MX Femenil continúa con el partido Querétaro vs Tigres Femenil; te contamos cuándo y dónde ver a las Amazonas.

Querétaro vs Tigres Femenil se enfrentan en la continuación de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, que inicia el domingo 24 de agosto.

Querétaro vs Tigres Femenil: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Querétaro vs Tigres Femenil se enfrentan el martes 26 de agosto en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

A las 17 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Querétaro vs Tigres Femenil, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Querétaro vs Tigres Femenil será uno de los cuatro partidos el martes 26 de agosto en la Liga MX Femenil.

Querétaro vs Tigres Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

La señal de la plataforma Tubi transmitirá el partido Querétaro vs Tigres Femenil, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Partido: Querétaro vs Tigres Femenil

Fase: Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Querétaro

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Querétaro suma 3 puntos en la posición 15 de la Liga MX Femenil, después de 7 jornadas disputadas, y con esos números retará a Tigres Femenil en la Jornada 8.

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Querétaro empató 2-2 en la cancha de León, por lo que el equipo del bajío llega motivado al duelo de la Jornada 8.

¿Cómo va Tigres Femenil en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Tigres Femenil enfrentó a Pachuca en el arranque de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Tigres Femenil se quedó en 16 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil, luego de caer 2-3 con Pachuca en el primer partido de la Jornada 7 de la competencia.