El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el Genk en la Jornada 7 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht recibe al Genk en busca de acercarse al líder de la Liga de Bélgica, partido en que el mexicano Chino Huerta podría ver acción, si es que logra recuperarse de sus problemas musculares.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht reciben al Genk el domingo 14 de septiembre, en la Jornada 7 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

A las 10:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Anderlecht vs Genk, cita en la que el Chino Huerta buscaría ayudar a su equipo a sumar los tres puntos.

Canal para ver al Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

El partido del Anderlecht del Chino Huerta será transmitido a través de la plataforma DAZN.

Partido: Anderlecht vs Genk

Fase: Jornada 7 de la Liga de Bélgica

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lotto Park

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht al partido de la Jornada 7 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, paso que buscan mantener en la Jornada 7 vs Genk en el Lotto Park.

El Chino Huerta y Anderlecht no jugaron su partido de la Jornada 5 de la Liga de Bélgica, mientras que en la Jornada 6 perdieron con el Union Saint-Gilloise, líder de la Liga de Bélgica.

El Anderlecht suma 9 puntos en la Liga de Bélgica y ocupa el quinto lugar de la competencia, con un partido pendiente por jugar.

¿Cómo le fue al Chino Huerta en la Fecha FIFA?

El Chino Huerta fue convocado por Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, para encarar los partidos contra Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA.

Sin embargo, molestias musculares del Chino Huerta, provocaron su baja de la Selección Mexicana, aunque es posible que juegue con Anderlecht en la Liga de Bélgica.