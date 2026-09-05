Querétaro vs Rayados juegan en la Jornada 7 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio La Corregidora.

Conoce las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Rayados que se juega el sábado 5 de septiembre.

Querétaro vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Querétaro 2-2 Rayados es el pronóstico para el partido de la Jornada 7 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Querétaro 2-2 Rayados

Querétaro vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Rayados de la Jornada 7 de la Liga MX.

Queértaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Jean Unjanque, Santiago Homenchenko, Juan Cázares y Carlo García

Delanteros: Víctor y Alí Ávila

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Rossi

Querétaro vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Querétaro vs Rayados se enfrentan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido es el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas por FOX One.