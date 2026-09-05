Querétaro vs Rayados juegan en la Jornada 7 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio La Corregidora.
Conoce las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Rayados que se juega el sábado 5 de septiembre.
Querétaro vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Querétaro 2-2 Rayados es el pronóstico para el partido de la Jornada 7 de la Liga MX.
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Querétaro vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Rayados de la Jornada 7 de la Liga MX.
Queértaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Jean Unjanque, Santiago Homenchenko, Juan Cázares y Carlo García
- Delanteros: Víctor y Alí Ávila
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Rossi
Querétaro vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Querétaro vs Rayados se enfrentan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.
El partido es el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas por FOX One.
- Partido: Querétaro vs Rayados
- Fase: Jornada 7
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One