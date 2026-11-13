Querétaro vs Rayados juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas por FOX One.
- Partido: Querétaro vs Rayados
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Querétaro vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El sábado 14 de noviembre de 2026 como parte de la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Querétaro vs Rayados.
Querétaro vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido Querétaro vs Rayados podrá verse a través de la señal de FOX One.
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- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 denoviembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Querétaro y Rayados en la Liga MX?
Querétaro suma 10 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es sexto lugar de la competencia.
Por su parte, Rayados tiene nueve puntos en el noveno lugar de la tabla de posiciones del torneo.