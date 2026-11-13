Querétaro vs Rayados juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas por FOX One.

  • Partido: Querétaro vs Rayados
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX One
Querétaro venció al Atlas en la Jornada 6 de la Liga MX
Querétaro venció al Atlas en la Jornada 6 de la Liga MX (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Querétaro vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El sábado 14 de noviembre de 2026 como parte de la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Querétaro vs Rayados.

Querétaro vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido Querétaro vs Rayados podrá verse a través de la señal de FOX One.

  • Partido: Querétaro vs Rayados
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 14 denoviembre de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX One
Rayados es sorprendido y pierde 2-0 ante San Luis en el cierre de la Jornada 6
Rayados fue sorprendido y perdió ante San Luis en el cierre de la Jornada 6 (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cómo van Querétaro y Rayados en la Liga MX?

Querétaro suma 10 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es sexto lugar de la competencia.

Por su parte, Rayados tiene nueve puntos en el noveno lugar de la tabla de posiciones del torneo.