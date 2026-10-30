Racing de Santander vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 11 de LaLiga: 1 de noviembre, 09:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Racing de Santander vs Real Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 1 de noviembre como parte de la Jornada 11 de LaLiga.

Partido: Racing de Santander vs Real Madrid

Fase: Jornada 11

Torneo: LaLiga

Fecha: 1 de noviembre de 2026

Horario: 09:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Campos de Sport de El Sardinero

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid llega tras vencer al FC Barcelona en el Clásico (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

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El domingo 1 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 11 de LaLiga con el partido Racing de Santander vs Real Madrid.

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