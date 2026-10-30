Racing de Santander vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 11 de LaLiga: 1 de noviembre, 09:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Racing de Santander vs Real Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 1 de noviembre como parte de la Jornada 11 de LaLiga.

  • Partido: Racing de Santander vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 11
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 09:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Campos de Sport de El Sardinero
  • Transmisión: SKY Sports
Real Madrid domina al Barcelona y gana el Clásico de LaLiga.
Real Madrid llega tras vencer al FC Barcelona en el Clásico (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Racing de Santander vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 1 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 11 de LaLiga con el partido Racing de Santander vs Real Madrid.

Racing de Santander vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 09:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Racing de Santander vs Real Madrid, partido en el que los visitantes buscan la cima de LaLiga.

Racing de Santander vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Racing de Santander vs Real Madrid en la Jornada 11 de LaLiga.

  • Partido: Racing de Santander vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 11
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 09:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Campos de Sport de El Sardinero
  • Transmisión: SKY Sports