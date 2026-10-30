Racing de Santander vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 11 de LaLiga: 1 de noviembre, 09:15 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Racing de Santander vs Real Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 1 de noviembre como parte de la Jornada 11 de LaLiga.
- Partido: Racing de Santander vs Real Madrid
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: 1 de noviembre de 2026
- Horario: 09:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Campos de Sport de El Sardinero
- Transmisión: SKY Sports
Racing de Santander vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 1 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 11 de LaLiga con el partido Racing de Santander vs Real Madrid.
Racing de Santander vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 09:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Racing de Santander vs Real Madrid, partido en el que los visitantes buscan la cima de LaLiga.
Racing de Santander vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Racing de Santander vs Real Madrid en la Jornada 11 de LaLiga.
- Partido: Racing de Santander vs Real Madrid
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: 1 de noviembre de 2026
- Horario: 09:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Campos de Sport de El Sardinero
- Transmisión: SKY Sports