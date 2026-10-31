Levante vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 11 de LaLiga. El pronóstico es triunfo del equipo visitante en el Estadio Ciudad de Valencia.
Levante vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga
Levante 1-3 Atlético de Madrid es el pronóstico del partido de la Jornada 11 de la LaLiga.
Pronóstico: Levante 1-3 Atlético de Madrid
Levante vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Levante vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 11 de LaLiga.
Levante
- Portero: Mathew Ryan
- Defensas: Nacho Pérez, Aïssa Mandi, Ifeanyi Ndukwe y Manu Sánchez
- Mediocampistas: Roger Brugué, Jon Ander Olasagasti, Dani Requena y Thiago Fernández
- Delanteros: Iván Romero y Petar Ratkov
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Lee Kang-in, Álex Baena y Ademola Lookman
- Delantero: Julián Álvarez
Hora y canal del partido Levante vs Atlético de Madrid en la Jornada 1 de La Liga
Levante vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 11 de LaLiga: sábado 31 de octubre, 07:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Levante vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de Valencia
- Transmisión: SKY Sports