Querétaro vs Necaxa jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Querétaro se ubicó en décimo segundo lugar con 21 puntos.

Necaxa, por su parte, se quedó con 14 unidades en la décimo sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Querétaro 2-2 Necaxa.

Querétaro vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Querétaro vs Necaxa se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Querétaro, ya eliminado, con el objetivo de ganar su último partido en casa, mientras Necaxa también buscaba la victoria en su último partido del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Necaxa:

Minuto 13: Gol de Alí Ávila (Querétaro)

Minuto 15: Gol de Emi Rodríguez (Necaxa)

Minuto 75: Gol de Enzo Gimenez (Querétaro)

Minuto 90: Gol de Julián Carranza (Necaxa)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Necaxa en la Liga MX?

Querétaro y Necaxa terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Querétaro quedó eliminado del Apertura 2026 y volverá a tener actividad hasta el Clausura 2027, mientras que Necaxa también quedó fuera de la Liguilla del futbol mexicano.