Chivas vs Cruz Azul jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Chivas se ubicó en primer lugar con 33 puntos.

Cruz Azul, por su parte, se quedó con 32 unidades en la segunda posición del Apertura 2026.

Marcador final: Chivas 1-0 Cruz Azul.

Chivas vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Cruz Azul se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Chivas, ya calificado, con el objetivo de ganar su último partido en casa quedar como líder, mientras Cruz Azul también buscaba el primer lugar rumbo a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Cruz Azul:

Minuto 21: Gol de Efraín Álvarez (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Cruz Azul en la Liga MX?

Chivas y Cruz Azul terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Chivas enfrentará a Pachuca en los cuartos de final, mientras que Cruz Azul se enfrentará a León en la Liguilla de la Liga MX.