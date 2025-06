Raúl Jiménez ha estado en la mira de equipos top del mundo y para muestra la insólita revelación de su papá, quien confesó que el delantero mexicano estuvo a nada de ser compañero de Cristiano Ronaldo.

Raúl Jiménez y Cristiano Ronaldo estuvieron cerca de ser compañeros y compartir camiseta en uno de los equipos top de Europa, de acuerdo a la revelación del papá del mexicano.

La carrera de Raúl Jiménez ha estado llena de contrastes y aunque estuvo en la mira de importantes equipos, una escalofriante lesión y la pandemia de la Covid 19 complicaron su fichaje con un equipo de mayor envergadura.

Raúl Jiménez y Cristiano Ronaldo estuvieron cerca de ser compañeros en Europa

El papá de Raúl Jiménez confesó que el delantero mexicano estuvo en el radar de la Juventus durante la pandemia de la Covid 19, etapa en la que Cristiano Ronaldo aún se encontraba en el equipo.

Raúl Jiménez y Cristiano Ronaldo pudieron compartir cancha con la casaca bianconeri, pero la pandemia complicó la negociación, pues en aquel entonces los equipos europeos sólo aceptaban préstamos y no compras.

“Hubo cuatro (equipos) de diferentes ligas” que estuvieron cerca de fichar a Raúl Jiménez, de acuerdo a la revelación de su papá, quien señaló a la Juve como una de las instituciones.

“Raúl en su carrera ha tenido ofertas muy buenas, antes de la lesión estábamos con tres equipos top, buenísimos, pero vino la lesión y desgraciadamente ya no se pudo”, señaló Raúl Jiménez padre.

“Estábamos en pláticas con equipos top, viene la pandemia y no hubo contrataciones. Todo era préstamo y ya no se dio, pero bueno así es el futbol”, apuntó el papá de Jiménez.

“En ese momento todos los equipos dijeron ahorita no contratamos, no compramos”, explicó Jiménez sobre el motivo por el que el mexicano no concretó su fichaje con Juventus.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez y la Selección Mexicana?

A pesar de que Raúl Jiménez no concretó su fichaje con un equipo top de Europa, el mexicano recuperó su nivel y hoy está de vuelta en la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez y la Selección Mexicana compiten en la Copa Oro 2025 y este sábado 28 de junio se medirán a Arabia Saudita en los cuartos de final.