Liverpool se enfrentó al Everton en la Jornada 5 de la Premier League, correspondiente al Derbi de Merseyside y en el que dicho encuentro era fundamental para que los Reds se afianzaran con el liderato de la liga inglesa.

El Liverpool de Arne Slot mostró una de sus mejores versiones de la temporada, con la intensidad que los caracteriza desde la etapa de Jürgen Klopp.

Pese a que los Reds fueron superiores, los Toffees complicaron las cosas, especialmente en la segunda mitad, sin embargo, lograron sobreponerse a eso y consiguieron un resultado favorable en la Jornada 5 de la Premier League.

Liverpool vs Everton: Resumen y goles del Derbi de Merseyside en la Premier League

El Liverpool consiguió su quinta victoria al hilo en la Premier League, lo suficiente para convertirse en el candidato principal a coronarse esta temporada, además de que se llevó por una ocasión más el Derbi de Merseyside.

Sólo bastaron 10 minutos para que el Liverpool tomara ventaja en el marcador; Ryan Gravenberch recibió un pase monumental de Mohamed Salah y puso el primer tanto que encaminó el triunfo.

Ryan Gravenberch se convirtió en asistidor y Hugo Ekitike no dudó ni un segundo en colocar el 2-0 al minuto 29, antes de terminar el primer tiempo.

Idrissa Gana recortó distancias en el minuto 58. El Everton empezó a tener el balón, pero sin mucha claridad, terminó perdiendo el partido por 2-1 ante el Liverpool.

¿Cómo quedaron Liverpool y Everton en la clasificación de la Premier League?

El Derbi de Merseyside se tiñó de rojo y, con este resultado, el Liverpool se quedó con 15 puntos en la cima de la clasificación de la Premier League.

En tanto, sus rivales, el Everton, se mantienen con 7 unidades y posiblemente bajen de la séptima posición de la tabla tras finalizar la Jornada 5 de la liga inglesa.