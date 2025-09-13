Raúl Jiménez regresó con su equipo, el Fulham, para enfrentar a Leeds en la reanudación de la Premier League; te contamos cómo le fue al mexicano.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez ha perdido presencia en las alineaciones del Fulham, y ante Leeds no tuvo su mejor partido en la temporada actual de la Premier League.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez con Fulham? El mexicano sigue a la baja en la Premier League

Raúl Jiménez, quien marcó un gol en la Fecha FIFA con la Selección Mexicana, no tuvo tanta suerte en su regreso a la Premier League con el Fulham.

De inicio, Raúl Jiménez estuvo en el banquillo del Fulham, y ahí se mantuvo en gran parte del partido contra Leeds en la Premier League.

Raúl Jiménez ingresó en los minutos finales del partido Fulham vs Leeds, cuando el marcador se mantenía empatado sin goles.

Sin embargo, Raúl Jiménez no pudo pensar en la ofensiva del Fulham, y sigue a la baja sin anotar goles en la actual temporada de la Premier League.

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez en la Premier League?

Un auotogol en los últimos minutos del partido contra Leeds, le dio una victoria agónica al Fulham de Raúl Jiménez, equipo que necesitaba sumar los tres puntos en casa.

Con la victoria en la Jornada 4 de la Premier League, el Fulham de Raúl Jiménez llegó a 5 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones, alejándose de la zona de descenso.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez en la Premier League?

El Fulham, motivado por la victoria en la Jornada 4 sobre Leeds, regresará a la actividad en la Premier League jugando como local, con Raúl Jiménez en busca de su primer gol.

Raúl Jiménez y el Fulham recibirán al Brentford en la Jornada 5 de la Premier League, el sábado 20 de septiembre, a partir de las 13 horas.

El Fulham también está compitiendo en la EFL Cup, torneo en el que enfrentará el 27 de septiembre al Cambridge en partido de la tercera ronda.

Raúl Jiménez marcó el único gol que lleva con Fulham en esta temporada, en el partido de la segunda ronda de la EFL Cup.