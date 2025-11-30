FC Barcelona vs Atlético de Madrid se miden en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga; te contamos cuándo y dónde ver el partido del equipo culé.

Debido a que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid jugarán la Supercopa de España en enero del 2026, adelantarán su partido de la Jornada 19 de LaLiga.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fase; Jornada 19 de LaLiga

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: ¿Cuándo ver el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

El martes 2 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 19 de LaLiga, y en la cancha del Spotify Camp Nou, el FC Barcelona busca su triunfo 12 en la competencia, cuando reciba al Atlético de Madrid en partido adelantado.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid, en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga.

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

El FC Barcelona derrotó 3-1 al equipo Alavés en la Jornada 14 de LaLiga para seguir en la pelea por la cima con Real Madrid y Villarreal.

Después de cumplir su partido adelantado de la Jornada 19 contra Atlético de Madrid, el FC Barcelona enfrentará a Real Betis el sábado 6 de diciembre en la Jornada 15 de la competencia.

Así llega Atlético de Madrid al partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga contra el FC Barcelona

El Atlético de Madrid, rival del FC Barcelona en el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 2-0 a Real Oviedo.

Atlético de Madrid suma 31 puntos en el cuarto lugar de LaLiga, por lo que una victoria ante el FC Barcelona sería muy importante.