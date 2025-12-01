FC Barcelona vs Atlético de Madrid se miden en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del juego que se realizará el martes 2 de diciembre

Debido a que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid jugarán la Supercopa de España en enero del 2026, adelantarán su partido de la Jornada 19 de LaLiga.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 19 de LaLiga

El pronóstico del partido, FC Barcelona vs Atlético de Madrid es triunfo para el equipo culé en la Jornada 19. El marcador probable es 3-1 a favor del equipo local.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 19 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid con esta posible alineación, en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga.

Portero

Joan García

Defensas

Koundé

Eric García

Cubarsí

Balde

Mediocampistas

Pedri

De Jong

Dani Olmo

Delanteros

Lamine Yamal

Robert Lewandowski

Raphinha

El Atlético de Madrid retará al FC Barcelona con esta posible alineación en la Jornada 19 de LaLiga.

Portero

Oblak

Defensas

Nahuel Molina

Giménez

Hancko

Ruggeri

Mediocampistas

Giuliano

Koke

Barrios

Nico González

Delanteros

Álex Baena

Julián Álvarez

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: ¿Cuándo y dónde ver el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

El martes 2 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 19 de LaLiga, y en la cancha del Spotify Camp Nou, el FC Barcelona busca su triunfo 12 en la competencia, cuando reciba al Atlético de Madrid en partido adelantado.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fase; Jornada 19 de LaLiga

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Atlético de Madrid al partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

El FC Barcelona derrotó 3-1 al equipo Alavés en la Jornada 14 de LaLiga para seguir en la pelea por la cima con Real Madrid y Villarreal.

El Atlético de Madrid, rival del FC Barcelona en el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 2-0 a Real Oviedo.

Atlético de Madrid suma 31 puntos en el cuarto lugar de LaLiga, por lo que una victoria ante el FC Barcelona sería muy importante.