Este martes 28 de octubre se confirmó una noticia que sacudió y encendió las alarmas en el entorno de la lucha libre mexicana toda vez que el histórico luchador, Blue Demon Jr. sufrió un choque automovilístico que provocó que fuera trasladado a un hospital para ser atendido en el área de terapia intensiva.

Con base en el comunicado emitido por la familia de Blue Demon Jr. en diferentes plataformas oficiales de redes sociales del histórico luchador, el choque automovilístico que lo tiene internado en terapia intensiva sucedió la madrugada del lunes y por ahora, se encuentra tanto estable como fuera de peligro.

De haber alguna novedad con respecto al estado de salud de Blue Demon Jr. será su mismo entorno quien se encargue de compartir las actualizaciones médicas a fin de hacer de conocimiento público como se encuentra uno de los grandes ídolos de la lucha libre mexicana.

Sin detalles del accidente automovilístico de Blue Demon Jr.

Es importante resaltar que, hasta este momento, no hay detalles del accidente automovilístico de Blue Demon Jr. ni de las consecuencias físicas que tuvo para el luchador, que en estos momentos se encuentra en terapia intensiva a la espera de que su evolución tan favorable como hasta el momento se ha manifestado.

“Se informa al público y a los medios de comunicación que, durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios”, publicó el círculo más cercano del luchador respecto al accidente.

“En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr.”, agregaron desde el entorno de la leyenda de la lucha libre.

Familia de Blue Demon Jr. pide privacidad tras accidente automovilístico

En medio de todo lo sucedido, la familia de Blue Demon Jr. aprovechó para agradecer el interés, muestra de apoyo y preocupación por el estado de salud del luchador. De igual forma, pidieron respeto a su privacidad durante la recuperación que se avecina.

“Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación”, expresó la familia de Blue Demon Jr. tras el accidente automovilístico.

Se espera que con el correr de los días, haya novedades relacionadas con Blue Demon Jr. y su estado de salud, así como mayor información con respecto al percance que sufrió.