El luchador José Calzada Salazar, conocido como Piloto Suicida, murió el 24 de mayo de 2026 tras un accidente en plena función en la Arena Internacional de Ciudad Juárez.

Con 56 años, el originario de Gómez Palacio, Durango, sufrió una caída desde la tercera cuerda que le provocó desnucamiento al impactar de cabeza contra el piso.

Reconocido por su estilo aéreo y trayectoria en la lucha libre del norte de México, fue despedido con homenajes en la Arena Olímpico Laguna y por la comunidad luchística nacional.

Piloto Suicida murió en la Arena Internacional de Ciudad Juárez

¿Qué lesión provocó la muerte del luchador Piloto Suicida?

El Piloto Suicida, quien tenía 56 años al momento de su muerte, realizó un vuelo hacia afuera del ring pero cayó de cabeza sobre el piso.

El impacto directo sobre el piso causó la muerte del luchador Piloto Suicida.

La caída del luchadora Piloto Suicida al realizar un vuelo desde el ring, provocó que se desnucara por el golpe recibido en la cabeza.

Despiden al luchador Piloto Suicida

Despiden al luchador Piloto Suicida tras su muerte

La Arena Olímpico Laguna de Torreón, despidió a través de una publicación en redes sociales al luchador Piloto Suicida, quien murió en plena función.

El Piloto Suicida fue surgido de esa arena y parte importante de la lucha libre lagunera.

“Su entrega arriba del ring, pasión por este deporte y cariño hacia la afición quedarán siempre en la memoria de quienes compartieron camino con él dentro y fuera de la Arena Olímpico Laguna” Arena Olímpico Laguna

¿Quién era el Piloto Suicida?

El luchador Piloto Suicida tenía 56 años al momento de su muerte, y su nombre real era José Calzada Salazar.

Era originario de Gómez Palacio, Durango, y era conocido por su estilo aéreo en la lucha libre del norte de México.

Tras su muerte, la comunidad de la lucha libre juarense y nacional ha expresado su luto en redes sociales, recordando su trayectoria y pasión por el deporte.