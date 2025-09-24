¡Orgullo mexicano! Místico, quien el pasado viernes 19 de septiembre salvó su máscara ante MJF en uno de los combates por el 92 aniversario del CMLL, acaba de ser reconocido como uno de los mejores luchadores del mundo.

El último gran ídolo de la lucha libre mexicana, Místico, ha sumado este martes 23 de septiembre un nuevo reconocimiento en su carrera al ser incluido en el listado de los mejores diez luchadores del planeta.

La reconocida revista especializada Pro Wrestling Illustrated (PWI) reveló este día su ranking anual de los 500 mejores luchadores del mundo en el periodo que va de agosto de 2024 a julio de 2025, una lista que incluyó varias sorpresas.

De Tepito para el Mundo: Incluyen a Místico entre los 10 mejores luchadores del mundo

Este martes la reconocida revista Pro Wrestling Illustrated (PWI) compartió su lista de 500 mejores luchadores del mundo del periodo entre 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025, en donde Místico fue incluido en el Top-10.

Místico fue elegido como el noveno mejor luchador del mundo según el ranking siendo el mexicano mejor posicionado en dicho ranking firmando así un gran año en el ring para la estrella del CMLL.

El listado incluyó gladiadores de distintas empresas como lo son WWE, AEW, New Japan Pro-Wrestling, CMLL, AAA, entre otras, provocando la molestia de varios aficionados que no están conformes con el listado.

Top-10 mejores luchadores del mundo según PWI:

Cody Rhodes Jon Moxley Gunther Adam Page Hirooki Goto Jey Uso Swerve Strickland Seth Rollins Místico Will Ospreay

Además del Rey de Plata y Oro, hay otros mexicanos que también aparecen en el listado como Bandido (16), Máscara Dorada (23), El Hijo del Vikingo (29), Penta Zero Miedo (45) y Alberto del Río (66), siendo los mejores posicionados.

Cody Rhodes repite por segundo año como el mejor luchador del mundo según PWI

El mejor luchador del mundo según PWI en este año es el vigente campeón de la WWE, Cody Rhodes, lugar que ocupa por segundo año consecutivo uniéndose a un selecto grupo de superestrellas que repiten en el lugar 1.

El actual campeón indiscutido de WWE ha protagonizado importantes rivalidades durante el periodo de tiempo contemplado por la revista para el armado del ranking, sin olvidar que se mantiene como la cara de la empresa.