Aunque fatan varios meses para el inicio del Mundial 2026, las noticias alrededor del máximo evento futbolístico no dejan de aparecer, fue el caso de la revelación de los nombres de las mascotas, incluida la de la sede en México.

A propósito del anuncio de Zayu, como mascota del Mundial 2026 en México, vale la pena recordar quiénes fueron los personajes de ese tipo en los Mundial de México 1970 y 1986.

¿Quiénes fueron las mascotas en los Mundiales de México 1970 y 1986?

Zayu será la tercera mascota mundialista en México, luego de los eventos organizados en el país en los años 1970 y 1986.

Cuatro décadas después de México 1986, aparecerá Zayu para seguir las huella de las primeras mascotas mundialistas en México.

En el Mundial de México 1970, Juanito fue la mascota oficial del evento. Un niño con un sombrero tradicional y la camiseta verde de la anfitriona.

Pique fue la segunda mascota oficial en México, como parte del Mundial de 1986. Con él, regresó el sombrero tradicional charro, portado por un chile jalapeño y su típico bigote mexicano

En el Mundial 2026, México tendrá al delantero Zayu, la mascota parece ser un felino de color verde, muy parecido a un jaguar.

¿Cuáles han sido las mascotas de los Mundiales de futbol?

Una vez conocidas las mascotas del Mundial 2026, vale la pena hacer un recuento de todas en la historia del evento organizado por la FIFA.

El concepto de mascota del campeonato surgió en el Mundial de 1966 en Inglaterra, con el World Cup Willie.

Cuatro años más tarde, en el Mundial de México 1970, Juanito fue la mascota oficial del evento, mientras que en Alemania 1974 aparecieron Tip y Tap.

Gauchito fue la mascota del Mundial de Argentina 1976, y en el Mundial de España 1982, tocó el turno a Naranjito.

Pique fue la segunda mascota oficial en México, en el Mundial de 1986. En Italia 1990, Ciao fue la elegida.

Esta es la lista del resto de las mascotas en la historia de los Mundiales de FIFA: