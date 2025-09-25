La FIFA ya había confirmado que Clutch, Zayu y Maple, serán las mascotas del Mundial 2026, sin embargo, ya se reveló como se verán las tres que representarán la Copa del Mundo del próximo año.

Fue The Athletic, quien adelantó en exclusiva cómo se verán las mascotas del Mundial 2026, las cuáles serán un águila calva, que representará a Estados Unidos, un jaguar para México y un alce para Canadá.

Cabe mencionar que cada mascota elegida para el Mundial 2026 está diseñada con la equipación local de su respectiva selección y busca reflejar la simbología nacional y cultural de cada país anfitrión.

En breve, más información...