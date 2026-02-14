Galatasaray vs Juventus se encaran en los playoffs de la Champions League 2026. HBO Max transmite el partido programado para el martes 17 de febrero a las 11:45 horas.

Partido: Galatasaray vs Juventus

Fase: Playoffs

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 17 de febrero de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park

Transmisión: HBO Max

Así llegaron Galatasaray vs Juventus a los playoffs de la Champions League 2026

Después de 8 jornadas en la Fase Liga de la Champions League 2026, el Galatasaray terminó con 10 puntos en el lugar 20 de la tabla de posiones.

Por su parte, la Juventus de la Serie A sumó 13 puntos en el lugar 13 tras la primera fase, lo cual le dará la oportunidad de cerrar la serie en casa.