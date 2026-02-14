Los playoffs de la Champions League enfrentan al Brujas vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de febrero.

Partido: Brujas vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: FOX One

Julián Álvarez celebrar tras marcar golazo de tiro libre en el Derbi de Madrid. (Manu Fernández/AP)

Brujas vs Atlético de Madrid: Hora para ver la ida de playoffs en la Champions League

Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Brujas vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de febrero a las 14 horas.

Brujas vs Atlético de Madrid: Canal para ver la ida de playoffs en la Champions League

FOX One transmitirá el partido Brujas vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de febrero a las 14 horas.

Partido: Brujas vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: FOX One

Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano (@Atleti)

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Brujas a los playoffs de la Champions League?

Con 13 puntos, el Atlético de Madrid de Obed Vargas, terminó en el lugar 14 de la Fase Liga de Champions League.

En la última jornada de la Fase Liga, Atlético de Madrid perdió 1-2 con el sopresivo Bodo Glimt.

Brujas clasificó a los playoffs de Champions League tras golear 3-0 al Marsella en la Jornada 8 de la Fase Liga.

El equipo belga llegó a 10 puntos en el lugar 19, por lo que tendrá que cerrar la serie de playoffs de Champions League en Madrid.