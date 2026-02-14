Los playoffs de la Champions League enfrentan al Brujas vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de febrero.
- Partido: Brujas vs Atlético de Madrid
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- Fase: Partido de ida de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Brujas a los playoffs de la Champions League?
Con 13 puntos, el Atlético de Madrid de Obed Vargas, terminó en el lugar 14 de la Fase Liga de Champions League.
En la última jornada de la Fase Liga, Atlético de Madrid perdió 1-2 con el sopresivo Bodo Glimt.
Brujas clasificó a los playoffs de Champions League tras golear 3-0 al Marsella en la Jornada 8 de la Fase Liga.
El equipo belga llegó a 10 puntos en el lugar 19, por lo que tendrá que cerrar la serie de playoffs de Champions League en Madrid.