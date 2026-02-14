Los playoffs de la Champions League continúan con el partido Mónaco vs PSG, el martes 17 de febrero. Transmite HBO Max.

Partido: Mónaco vs PSG

Fecha: Martes 17 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luis II

Transmisión: HBO MAX

Ousmané Dembélé con el PSG. (Michel Euler / AP)

Mónaco vs PSG: A qué hora ver la ida de playoffs en la Champions League

Mónaco vs PSG: A qué hora ver la ida de playoffs en la Champions League

Mónaco vs PSG: ¿Dónde ver la ida de playoffs en la Champions League?

Mónaco vs PSG: ¿Dónde ver la ida de playoffs en la Champions League?

¿Cómo llegan Mónaco y PSG a los playoffs de la Champions League?

Con 10 puntos, el Mónaco terminó en el lugar 21 de la Fase Liga de Champions League.

En la última jornada de la Fase Liga, Mónaco igualó sin goles con la Juventus.

PSG, campeón vigente de la Champions League, clasificó a playoffs tras empatar en la Jornada 8 de la Fase Liga.

El equipo galo llegó a 14 puntos en el lugar 11, por lo que cerrará la serie de playoffs de Champions League en su cancha.