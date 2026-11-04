Atlante vs Tigres juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 15:45 horas, por Youtube.

Partido: Atlante vs Tigres

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: CAR Atlante

Transmisión: Youtube

Atlante vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El jueves 5 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs Tigres.

Atlante vs Tigres: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Atlante vs Tigres de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Atlante vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El partido Atlante vs Tigres podrá verse a través de las señales de Youtube.