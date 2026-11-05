Pumas vs San Luis juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por ViX y YouTube.
- Partido: Pumas vs San Luis
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y YouTube
Pumas vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pumas vs San Luis.
Pumas vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Pumas vs San Luis de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Pumas vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El partido Pumas vs San Luis podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.
- Partido: Pumas vs San Luis
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y YouTube