Pumas vs San Luis juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por ViX y YouTube.

Partido: Pumas vs San Luis

Fase: Jornada 14 Liga Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y YouTube

Pumas busca jugar la Liguilla del Apertura 2026 femenil (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pumas vs San Luis.

Pumas vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Pumas vs San Luis de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis Femenil busca sumar en la cancha de Pumas (@AtletiDeSLPFem)

Pumas vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pumas vs San Luis podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.