La Jornada 13 de la Liga MX Femenil enfrenta a Pumas vs San Luis; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Pumas vs San Luis se miden en la continuación de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Pumas vs San Luis se enfrentan el lunes 29 de septiembre en uno de los cuatro partidos programados ese día en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Pumas vs San Luis están citadas para encontrarse en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, a partir de las 16 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Las señales de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Pumas vs San Luis, en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

Partido: Pumas vs San Luis

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Fecha: Lunes 29 de septiembre de 2025

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

Pumas derrotó 4-0 a Mazatlán en partido pendiente de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, para confirmar que es una de las escuadras protagonistas de la competencia.

Con los tres puntos conseguidos sobre Mazatlán, Pumas femenil llegó a 22 puntos en el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cómo va San Luis en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

San Luis no ha sido una escuadra consistente en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, San Luis empató a un gol con el Mazatlán, un mal resultado al haber sido la escuadra local.

Con 18 puntos, San Luis ocupa el lugar 10 en la tabla general de la Liga MX Femenil, por lo que necesita sumar en la cancha de Pumas.