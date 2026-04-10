Atlas vs Rayados juegan el sábado 11 de abril en la Jornada 14 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

El pronóstico del partido Atlas vs Rayados es empate 1-1 en la Jornada 14 de la Liga MX.

Pronóstico: Atlas 1-1 Rayados

Atlas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Rayados, que se jugará en la Jornada 14 de Liga MX.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández

Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González

Delantero: Eduardo Aguirre

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Medina, Salcedo, Aceves y Chávez

Mediocampistas: Tecatito Corona, Jorge Rodríguez, Cristian Reyes y Lucas Ocampo

Delantero: Uros Durdevic y Luca Orellano

Rayados busca clasificar a la Liguilla (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Atlas vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Liga MX

La Jornada 14 de la Liga MX continúa el sábado 11 de abril con el partido Atlas vs Rayados en el Estadio Jalisco. Transmiten Canal 5, TUDN, ViX y YouTube a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Atlas vs Rayados

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo llegan Atlas y Rayados al partido de la Jornada 14 de Liga MX?

Atlas y Rayados se mantienen en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Atlas suma 18 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, por lo que en este momento jugaría la Liguilla.

Rayados está fuera de la Liguilla luego de 13 jornadas de la Liga MX, pues con 14 puntos se ubica en el lugar 13.



