América vs Toluca jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 3-0 a favor del equipo azulcrema.

Después del resultado en el partido de ida de cuartos de final, América tomó ventaja para la vuelta en el Estadio Banorte.

Toluca, por su parte, tendrá que ganar el partido de vuelta para seguir avanzando en el Apertura 2026.

Marcador final: América 3-0 Toluca.

América vs Toluca: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

América vs Toluca se midieron en busca de una victoria que les diera ventaja en los cuartos de final.

América con la necesidad de sacar ventaja de local, mientras Toluca en busca de ganar la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido América vs Toluca:

Minuto 6: Gol de Isadora Haas (América)

Minuto 47: Gol de Jana Gutiérrez (América)

Minuto 58: Gol de Irene Guerrero (América)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Toluca en la Liga Femenil BBVA?

América y Toluca jugarán la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.

El partido Toluca vs América será el 15 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.