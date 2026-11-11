FC Juárez vs Chivas jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 0-0 para ambos equipos.

Después del resultado en el partido de ida de cuartos de final, FC Juárez no tomó ventaja para la vuelta en el Estadio Akron.

Chivas, por su parte, tendrá que ganar el partido de vuelta para seguir avanzando en el Apertura 2026.

Marcador final: FC Juárez 0-0 Chivas.

FC Juárez vs Chivas: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Chivas se midieron en busca de una victoria que les diera ventaja en los cuartos de final.

FC Juárez con la necesidad de sacar ventaja de local, mientras Chivas en busca de ganar la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El encuentro terminó sin goles para ambos equipos.

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Chivas en la Liga Femenil BBVA?

FC Juárez y Chivas jugarán la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.

El partido Chivas vs FC Juárez será el 14 de noviembre a las 21 horas, tiempo del centro de México.