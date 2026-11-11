Pumas vs Tigres jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 3-2 a favor del equipo visitante.
Después del resultado en el partido de ida de cuartos de final, Pumas no tomó ventaja para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.
Tigres, por su parte, tendrá que ganar el partido de vuelta para seguir avanzando en el Apertura 2026.
Marcador final: Pumas 2-3 Tigres.
Pumas vs Tigres: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Pumas vs Tigres se midieron en busca de una victoria que les diera ventaja en los cuartos de final.
Pumas con la necesidad de sacar ventaja de visitante, mientras Tigres en busca de ganar la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Así fueron los goles del partido Pumas vs Tigres:
- Minuto 6: Gol de Maricarmen Reyes (Tigres)
- Minuto 14: Gol de Stephanie Ribeiro (Pumas)
- Minuto 33: Gol de Maricarmen Reyes (Tigres)
- Minuto 45+7: Gol de Stephanie Ribeiro (Pumas)
- Minuto 60: Gol de Diana Ordóñez (Tigres)
¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Tigres en la Liga Femenil BBVA?
Pumas y Tigres jugarán la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.
El partido Tigres vs Pumas será el 14 de noviembre a las 17 horas, tiempo del centro de México.