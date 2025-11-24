Lleva la lucha en la sangre, es el hijo del gran Rey Mysterio, pero está lejos de seguir los pasos de su padre, ha escrito su propia historia y se ha abierto camino en la WWE como uno de los villanos favoritos de la afición. Esta es la historia de Dominik Mysterio.

Irreverente, polémico y rebelde, serían algunos de los adjetivos con los que podemos definir a Dominik Mysterio, un luchador que siempre da de qué hablar y que ha protagonizado una relación complicada con el público mexicano.

¿Lo odian? Para bien o para mal, Dominik Mysterio es uno de los luchadores más reconocidos en México, su rol de traidor y sus declaraciones le han valido un lugar especial en tierra azteca.

El momento clave en la carrera de Dominik sucedió cuando traicionó a su padre y se unió a The Judgment Day, un giro que le ha valido el desprecio de miles de aficionados.

¿Quién es Dominik Mysterio?

Nacido el 5 de abril de 1997 en San Diego California, Dominik Óscar Gutiérrez, mejor conocido como Dominik Mysterio en el mundo de las luchas, se ha consolidado como una de las figuras más populares de la WWE.

Su conexión con la lucha libre fue inminente, pues es hijo del Rey Mysterio; sin embargo, ha forjado su carrera lejos de la sombra de su padre.

Su primera aparición fue de niño cuando su padre sostenía una dura rivalidad con Eddie Guerrero, a quien hoy lo reconoce, de forma irónica, como su inspiración para luchar.

“Desde los ocho años que lo conocí, él siempre ha sido alguien grande para mí, y lo sigue siendo en la actualidad. Desde mi bigote, a su pelo, a mis movimientos, todo es para que siga el nombre de Eddie Guerrero y todo lo que hago, lo hago en su honor”, señaló el entrevista para Mediotiempo.

El debut de Dominik Mysterio llegó en el SummerSlam 2020, sostuvo una lucha callejera contra Seth Rollins y aunque perdió demostró que tenía grandes dotes luchísticos.

¿Quién es la esposa de Dominik Mysterio?

Dominik Mysterio también tiene su corazoncito y está casado con Marie Juliette, con quien contrajo matrimonio en marzo del 2024.

Dominik Mysterio y su esposa Marie Juliette llevan más de 15 años juntos 💖 Se conocieron en una secundaria en San Diego, California, y han construido una hermosa historia juntos. 👫✨ pic.twitter.com/jWuOyQAC1j — Fronzak WWE 👽🇲🇽 (@FronzakWWE) August 8, 2024

¿Dominik Mysterio tiene hijos?

No, Dominik Mysterio no tiene hijos. El luchador de 28 años de edad disfruta de su matrimonio con Marie Juliette y no hay novedades sobre un o una nueva Mysterio en la familia.

Dominik Mysterio y la “traición” a su padre

Antes de la “traición”, Dominik Mysterio luchó, junto a su padre, Rey Mysterio. Unidos conquistaron los Campeonatos de Parejas en SmackDown.

Sin embargo, los problemas entre Dominik Mysterio y su padre estallaron cuando Rey Mysterio se unió a Edge, el juvenil luchador se reveló en WWE Clash at the Castle 2022 y se unió a The Judgment Day.

Dominik Mysterio y la Navidad tras las rejas

A partir de la traición a su padre, nació un nuevo Dominik Mysterio, nació “Dirty” Dom, un luchador que llevó su personaje más allá del cuadrilátero, con declaraciones picantes y una serie de escándalos.

Como parte de la trama de la WWE, fue “arrestado” el 24 de diciembre del 2022 luego de intentar entrar a la casa de su madre.

Ante su padre no ha logrado brillar y perdió tanto en WrestleMania 39 como en WrestleMania XL.

Las victorias de Dominik Mysterio

Dominik Mysterio tiene en su palmarés el Campeonato Norteamericano de NXT y la victoria sobre AJ Styles y Damian Priest, quien fuera su compañero en Judgment Day.

Además presume el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 41.

Los tatuajes de Dominik Mysterio con los que homenajea a la lucha luche mexicana

A pesar de su “mala” relación con la afición mexicana, Dominik Mysterio no niega sus orígenes y en más de una ocasión se ha dicho fan de la lucha libre.

En sus dedos presume tatuajes de máscaras de personajes importantes de la lucha libre mexicana.