José Juan Macías nunca fue el jugador que prometía ser, entre lesiones y temas de actitud, su carrera se fue en picada y para ponerle limón a la herida llegó Ricardo Peláez, quien lo destrozó al calificarlo de soberbio.

“Se cree más de lo que es”, lanzó un contundente Ricardo Peláez al ser cuestionado sobre José Juan Macías, quien pese a la calidad nunca dio el salto a la élite.

José Juan Macías y Ricardo Peláez coincidieron en Chivas, pero el canterano rojiblanco nunca despuntó en la institución que lo vio nacer como futbolista y al parecer su actitud fue uno de los temas que influyó.

“Es arrogante, se cree más de lo que es”, Ricardo Peláez sobre José Juan Macías

Ricardo Peláez lanzó una brutal crítica a José Juan Macías, lo calificó de soberbio, con un carácter “difícil de gestionar”.

“Es un jugador con calidad y gol, tuvo lesiones importantes y lo demás ya lo sabemos. Es un futbolista especial, diferente y difícil de gestionar, pero sin duda con calidad y capacidad”, señaló Ricardo Peláez.

“Es arrogante, se cree más de lo que es; eso, bien canalizado, puede ser positivo. Sin embargo, lo que pintaba para ser un gran jugador se ha quedado corto: por lesiones, por soberbia o por lo que sea”, agregó el exdirectivo de Chivas y actual comentarista de ESPN en una emisión de Futbol Picante.

¿Qué seguirá en la carrera de José Juan Macías?

Luego de rescindir contrato con Santos Laguna y probar suerte sin éxito en el Valladolid de la Segunda División de España, José Juan Macías regresará a la Liga MX para jugar con Pumas en el Apertura 2025.

Pumas le abrió las puertas a José Juan Macías pese al historial de lesiones que le ha acompañado a lo largo de su carrera.

Se espera que en las próximas horas, Pumas oficialice el registro de Macías, quien buscará un lugar en el once de Efraín Juárez.

El futbolista mexicano pintaba para protagonizar una exitosa carrera; sin embargo, las lesiones lo han mermado y apenas mostró destellos en algunos pasajes de su aventura por Club León de la Liga MX.