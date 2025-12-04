México será anfitrión del Mundial por tercera vez en la historia, el primer país con ese honor, pero eso no lo salvaría de quedar fuera en la fase de grupos. Conoce los criterios de desempate que se aplicarán en la primera ronda.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones por primera vez en la historia, entre ellas la de México, un aumento considerable respecto a las 32 anteriores.

Las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026 se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

¿Puede México quedar fuera del Mundial siendo anfitrión en fase de grupos?

A la siguiente ronda del Mundial 2026 avanzan 32 de 48 selecciones participantes, así que, si México quedara fuera en la primera ronda sería el peor fracaso en su historia, y tal vez de cualquier país que ha sido anfitrión del torneo.

Las dos mejores selecciones de cada uno de los 12 grupos del Mundial 2026 avanzan a la siguiente ronda, acompañadas de las ocho mejores terceras.

En ese sentido, inclusive, selecciones que terminen terceras en su grupo con sólo una victoria, podrían clasificarse a la siguiente ronda.

Criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026 en el que México será anfitrión

México encabezará el Grupo A del Mundial 2026 en el que al ser anfitrión del torneo parte como favorito para quedar en primer lugar, y clasificar así a la siguiente ronda.

Sin embargo, el hecho de que sea local no lo excluye de la posibilidad de quedar eliminado en la fase de grupos, por lo que estamos a tiempo de revisar los criterios de desempate en la primera ronda.

Si dos o más selecciones terminan igualadas a puntos tras la fase de grupos, la FIFA utiliza los siguientes criterios de desempate: