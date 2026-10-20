FC Juárez vs Atlante se miden en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

FC Juárez 1-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: FC Juárez 1-1 Atlante

FC Juárez vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Atlante, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Jesús Murillo y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Monchu y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán

Atlante buscará sumar en la cancha de los Bravos del FC Juárez (Brandon / MEXSPORT)

Atlante

Portero: Oscar Jiménez

Defensas: Armando Escobar, Eduardo Tercero, Aaron Quirós y Walter Clar

Mediocampistas: Jhojan Julio, Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Christian Bermúdez

Delanteros: Martín Sarrafiore y Jairón Charcopa

FC Juárez vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

FC Juárez vs Atlante juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por Fox One.