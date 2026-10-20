FC Juárez vs Atlante se miden en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

FC Juárez 1-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: FC Juárez 1-1 Atlante

FC Juárez vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Atlante, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Jesús Murillo y Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Denzell García, Monchu y Rodolfo Pizarro
  • Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán
Atlante empata de último minuto ante León.
Atlante buscará sumar en la cancha de los Bravos del FC Juárez (Brandon / MEXSPORT)

Atlante

  • Portero: Oscar Jiménez
  • Defensas: Armando Escobar, Eduardo Tercero, Aaron Quirós y Walter Clar
  • Mediocampistas: Jhojan Julio, Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Christian Bermúdez
  • Delanteros: Martín Sarrafiore y Jairón Charcopa

FC Juárez vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

FC Juárez vs Atlante juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por Fox One.

  • Partido: FC Juárez vs Atlante
  • Fase: Jornada 13 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: FOX One