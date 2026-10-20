FC Juárez vs Atlante se miden en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
FC Juárez 1-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: FC Juárez 1-1 Atlante
FC Juárez vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Atlante, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Jesús Murillo y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Denzell García, Monchu y Rodolfo Pizarro
- Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán
Atlante
- Portero: Oscar Jiménez
- Defensas: Armando Escobar, Eduardo Tercero, Aaron Quirós y Walter Clar
- Mediocampistas: Jhojan Julio, Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Christian Bermúdez
- Delanteros: Martín Sarrafiore y Jairón Charcopa
FC Juárez vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
FC Juárez vs Atlante juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: FC Juárez vs Atlante
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One