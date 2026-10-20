Chivas vs Necaxa se miden en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Chivas 3-1 Necaxa es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Chivas 3-1 Necaxa

Chivas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Necaxa, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Bryan González

Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Richy Ledezma y Roberto Alvarado

Delantero: Ricardo Marín

Chivas busca acercarse a la cima del Apertura 2026 (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Necaxa

Portero: Jiménez

Defensas: Naves, Ochoa, Martínez, González

Mediocampistas: Pedraza, Leyva, Vargas, Espíndola y Rodríguez

Delantero: Julián Carranza

Chivas vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Chivas vs Necaxa juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 18:07 horas por Amazon Prime Video.