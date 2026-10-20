Chivas vs Necaxa se miden en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Chivas 3-1 Necaxa es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: Chivas 3-1 Necaxa
Chivas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Necaxa, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Bryan González
- Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Richy Ledezma y Roberto Alvarado
- Delantero: Ricardo Marín
Necaxa
- Portero: Jiménez
- Defensas: Naves, Ochoa, Martínez, González
- Mediocampistas: Pedraza, Leyva, Vargas, Espíndola y Rodríguez
- Delantero: Julián Carranza
Chivas vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Chivas vs Necaxa juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 18:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Necaxa
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 18:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video