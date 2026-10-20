Tigres vs León chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Tigres 2-2 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Tigres 2-2 León

Tigres vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs León, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Fernando Ordóñez

Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Juan Brunetta

Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal

Tigres necesita ganar los tres puntos ante León (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Salvador Reyes, S. Venegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez y Fernando Beltrán

Delanteros: Juan Pablo Domínguez, I. Díaz y Díber Cambindo

Tigres vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Tigres vs León juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 21 horas por Fox One.