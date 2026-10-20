Tigres vs León chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Tigres 2-2 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Tigres 2-2 León

Tigres vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs León, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Fernando Ordóñez
  • Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Juan Brunetta
  • Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal
Tigres se lleva los tres puntos en el Volcán tras vencer a Toluca.
Tigres necesita ganar los tres puntos ante León (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Salvador Reyes, S. Venegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula
  • Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez y Fernando Beltrán
  • Delanteros: Juan Pablo Domínguez, I. Díaz y Díber Cambindo

Tigres vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Tigres vs León juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 21 horas por Fox One.

  • Partido: Tigres vs León
  • Fase: Jornada 13 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Univesritario
  • Transmisión: FOX One