PSV es favorito sobre el Brujas en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.

PSV vs Brujas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

PSV 3-1 Brujas es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League. El equipo local llegaría a 7 puntos dejando a su rival en 6 unidades.

Pronóstico: PSV 3-1 Brujas

PSV vs Brujas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido PSV vs Brujas, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

PSV

Portero: Kovář

Defensas: Dest, Geertruida, Gasiorowski y Kostić

Mediocampistas: Sano, Til, Mauro Júnior y Bajraktarević

Delanteros: Mijnans y Perišić

Ivan Perisic es una de las figuras del PSV (Peter Dejong / AP)

Brujas

Portero: Sommer

Defensas: Sabbe, Spileers, Mechele y Seys

Mediocampistas: Lemaréchal, Potts y Vanaken

Delanteros: Carlos Forbs, Tresoldi i Virgili

Hora y canal del partido PSV vs Brujas en La Champions League

PSV vs Brujas juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.