PSV es favorito sobre el Brujas en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.
PSV vs Brujas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
PSV 3-1 Brujas es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League. El equipo local llegaría a 7 puntos dejando a su rival en 6 unidades.
Pronóstico: PSV 3-1 Brujas
PSV vs Brujas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido PSV vs Brujas, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Deportes
Feyenoord vs Inter de Milán: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Shakhtar vs Sporting: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Galatasaray vs Stuttgart: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Villarreal vs PSG: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
PSV vs Brujas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
PSV
- Portero: Kovář
- Defensas: Dest, Geertruida, Gasiorowski y Kostić
- Mediocampistas: Sano, Til, Mauro Júnior y Bajraktarević
- Delanteros: Mijnans y Perišić
Brujas
- Portero: Sommer
- Defensas: Sabbe, Spileers, Mechele y Seys
- Mediocampistas: Lemaréchal, Potts y Vanaken
- Delanteros: Carlos Forbs, Tresoldi i Virgili
Hora y canal del partido PSV vs Brujas en La Champions League
PSV vs Brujas juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: PSV vs Brujas
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Phillips Stadion
- Transmisión: FOX One