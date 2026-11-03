PSV vs Brujas se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: PSV vs Brujas
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Philips Stadion
- Transmisión: FOX One
PSV vs Brujas: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el PSV vs Brujas de la Jornada 4 de la Champions League.
A partir de las 14 horas inicia el partido PSV vs Brujas, duelo al que el equipo neerlandés llega con 6 puntos, dos más que la escuadra belga, luego de tres jornadas en la Fase de Liga.
PSV vs Brujas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido PSV vs Brujas podrá verse a través de FOX One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: PSV vs Brujas
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Philips Stadion
- Transmisión: FOX One