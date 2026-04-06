PSG vs Liverpool se miden en los cuartos de final de la Champions League 2026, el miércoles 8 de abril. Transmite FOX One a las 13 horas.

Partido: PSG vs Liverpool

Fecha: Miércoles 8 de abril

Fase: Partido de ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX One

PSG vs Liverpool: Hora para ver la ida de cuartos de final de la Champions League

La Champions League 2026 enfrenta al PSG vs Liverpool a las 13 horas, tiempo del centro de México.

PSG vs Liverpool: Canal para ver la ida de cuartos de final de la Champions League

FOX One transmitirá el partido PSG vs Liverpool el miércoles 8 de abril de 2026.

Partido: PSG vs Liverpool

Fecha: Miércoles 8 de abril

Fase: Partido de ida cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX One

PSG es el actual monarca de la Champions League (Miguel Oses / AP)

¿Cómo llegaron PSG y Liverpool a cuartos de final de la Champions League?

PSG avanzó a cuartos de final de la Champions League 2026 después de eliminar con marcador global de 8-2 a Chelsea.

Liverpool alcanzó los cuartos de final de la Champions League 2026, luego de eliminar al Galatasaray con global de 4-1.