PSG vs Liverpool se miden en los cuartos de final de la Champions League 2026, el miércoles 8 de abril. Transmite FOX One a las 13 horas.
- Partido: PSG vs Liverpool
- Fecha: Miércoles 8 de abril
- Fase: Partido de ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One
PSG vs Liverpool: Hora para ver la ida de cuartos de final de la Champions League
La Champions League 2026 enfrenta al PSG vs Liverpool a las 13 horas, tiempo del centro de México.
PSG vs Liverpool: Canal para ver la ida de cuartos de final de la Champions League
FOX One transmitirá el partido PSG vs Liverpool el miércoles 8 de abril de 2026.
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- Partido: PSG vs Liverpool
- Fecha: Miércoles 8 de abril
- Fase: Partido de ida cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron PSG y Liverpool a cuartos de final de la Champions League?
PSG avanzó a cuartos de final de la Champions League 2026 después de eliminar con marcador global de 8-2 a Chelsea.
Liverpool alcanzó los cuartos de final de la Champions League 2026, luego de eliminar al Galatasaray con global de 4-1.
- El PSG y el Liverpool se han enfrentado en seis ocasiones en competiciones de la UEFA, con tres victorias para cada equipo.
- EL PSG ha ganado las dos eliminatorias a doble partido entre ambos clubes,Champions League de 2025.