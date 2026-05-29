El PSG buscará el bicampeonato de la Champions League y lo hará con Dembélé y Hakimi listos para enfrentar al Arsenal, en la final del torneo de clubes más importante de Europa.

Ousmane Dembélé ha lidiado con una molestia en la pantorrilla, pero el vigente ganador del Balón de Oro afirmó este viernes que está “listo y con muchas ganas”.

Por su parte, Achraf Hakimi, lastimado del muslo derecho contra el Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League, entrenó normal el martes y ha recibido el visto bueno del entrenador del PSG Luis Enrique.

Ousmané Dembélé con el PSG. (Michel Euler / AP)

PSG busca el bicampeonato de la Champions League

El PSG, ganador de la Champions League en el 2025 ante el Inter de Milán, es favorito para refrendar su calidad de monarca ante el peligroso Arsenal.

Lo cierto es que, Dembélé tuvo que salir en la primera mitad del último partido del PSG, una derrota ante el Paris FC el 17 de mayo pasado, pero él estaba seguro de ponerse a punto para la final.

“No tenía miedo de perderme la final. Paré en cuanto sentí la molestia (contra Paris FC)” Ousmane Dembélé, jugador del PSG

PSG priorizó llegar en forma a la final de la Champions League ante Arsenal

Luis Enrique, entrenador del PSG, advirtió dijo que una de sus prioridades de cara a la final de la Champions League ha sido llegar sin exceso de carga sobre sus jugadores.

El PSG vs Arsenal se enfrentan el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026.

En este partido, el PSG busca su segundo campeonato de la Champions League, mientras que el Arsenal sale por su primera Orejona.