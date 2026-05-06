El PSG avanzó a la Final de la Champions League 2026 tras empatar 1-1 con el Bayern Múnich en el partido de vuelta de semifinales este miércoles 6 de mayo.

Marcador final: Bayern Múnich 1-1 PSG (global 5-6)

Un gol de Ousmane Dembélé al minuto 3 le dio rumbo a la semifinal entre PSG y Bayern Múnich.

El equipo francés buscará el bicampeonato de la Champions League el 30 de mayo en Budapest ante Arsenal.

Así fue el Bayern Múnich vs PSG en la semifinal de la Champions League 2026

El Bayern Múnich vs PSG definió al segundo finalista de la Champions League en el partido de vuelta, un partido que tomó rumbo con el 1-0 francés.

Un duelo distinto a la lluvia de goles de la ida, que terminó 5-4 a favor el PSG.

Goles y situaciones del partido

Minuto 3: Ousmane Dembélé remató solo en el área del Bayern para anotar el 1-0 a favor del PSG.

Minuto 94: Gol de Harry Kane para el Bayern Múnich 1-1 PSG.

Ousmane Dembélé anotó el gol del PSG (Matthias Schrader / AP)

¿Por qué avanzó PSG a la Final de la Champions League 2026?

Después del empate 1-1 en la vuelta de semifinales de la Champions League, el PSG avanzó a la Final tras superar al Bayern Múnich con global de 6-5.

Bayern necesitaba ganar el partido de vuelta de las semifinales al menos por un gol, para forzar los tiempos extras.

Así que, el gol de Dembélé en el primer tiempo fue suficiente para que el PSG regrese a la Final de la Champions League.

Bayern Múnich no pudo aprovechar su condición de local (Martin Meissner / AP)

Fecha y rival del PSG en la Final de la Champions League 2026

Arsenal será el rival del PSG en la Final de la Champions League 2026 el 30 de mayo, con la Puskás Aréna de Budapest, Hungría como sede.

El PSG busca el bicampeonato de la Champions League, pues en el 2025 venció al Inter de Milán en la final del torneo.