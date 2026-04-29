Hakimi, defensa del PSG francés, se perderá el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League ante el Bayern Múnich debido a una lesión en el muslo derecho.

El PSG confirmó que el lateral derecho marroquí sufrió la lesión durante la victoria del PSG 5-4 sobre el Bayern en el partido de ida jugado el martes 28 de abril.

Se estima que Hakimi esté fuera de las canchas durante varias semanas.

Hakimi se vuelve a lesionar ante el Bayern Múnich

La vuelta de la semifinal se juega el próximo miércoles en Múnich, Alemania, partido en el que el PSG tendrá que suplir en su once inicial a una pieza vital como Hakimi.

Hakimi no se llevará un buen recuerdo del Bayern Múnich esta temporada, ya que es la segunda ocasión que se lesiona ante el equipo bávaro.

El defensa del PSG se perdió varias semanas tras lastimarse el tobillo izquierdo en la derrota 1-2 ante el gigante alemán, en partido de la fase de grupos de la Champions League 2026.

PSG's Achraf Hakimi, left, defends against Bayern's Josip Stanisic during the Champions League semifinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, Tuesday, April 28, 2026. (AP Photo/Christophe Ena) (Christophe Ena / AP)

¿Cómo quedaron PSG vs Bayern Múnich en el partido de ida?

El PSG ganó 5-4 al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, ventaja que tendrá que defender en Alemania sin Hakimi, uno de sus valuartes en la retaguardia.

PSG vs Bayern Múnich fue el duelo de semifinales con más goles en la historia de la Champions: nueve goles en los primeros 68 minutos.

El PSG se fue al frente 5-2 al inicio del segundo tiempo gracias a dos goles de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

El Bayern reaccionó de manera brillante, con un cabezazo del defensor Dayot Upamecano; mientras que el potente disparo de Luis Díaz dejó la serie con diferencia de un solo gol.