El Arsenal venció 1-0 al Sporting en los cuartos de final de la Champions League, el martes 7 de abril de 2026.

Tras los primeros 90 minutos, Arsenal buscará sellar su pase a semifinales de la Champions League en su cancha.

Marcador: Sporting 0-1 Arsenal | Ida cuartos de final de la Champions League 2026

Sporting necesita remontar como visitante en la Champions League (Armando Franca / AP)

Así fue el triunfo de Arsenal sobre el Sporting en la ida de cuartos de final de la Champions League

El Arsenal no tuvo un partido sencillo en la cancha del Sporting, y cuando parecía que la serie se iría sin goles al partido de vuelta de cuartos de final de Champions League, el equipo inglés anotó el 1-0 que le dio el triunfo.

Goles del partido Sporting vs Arsenal

Minuto 91: Kai Havertz entró de cambió para darle el triunfo 1-0 al Arsenal sobre Sporting, en los cuartos de final de la Champions League.

¿Qué necesita el Arsenal para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026?

El Arsenal necesita mantener la ventaja global en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En los cuartos de final de la Champions League, si el marcador global está empatado tras los 180 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos.

Si persiste la igualdad, el ganador se decide en tanda de penaltis. La regla del gol de visitante no aplica.

Cualquier empate en el partido de vuelta le da el pase al Arsenal a las semifinales.

¿Cuándo vuelve a jugar el Arsenal?

El Arsenal volverá a jugar el sábado 11 de abril en la Jornada 11 de la Premier League, como parte de la Jornada 32.

El Arsenal es virtual campeón de la Premier League, así que es muy probable que utilice un equipo alternativo ante el Bournemouth.

La vuelta de los cuartos de final de la Champions League está programada para el miércoles 15 de abril, cuando Arsenal reciba al Sporting.