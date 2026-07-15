La victoria de España 2-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial 2026 fue celebrada con entusiasmo por la Familia Real, que siguió el partido desde un hotel en Barcelona.

En un video difundido en redes sociales, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se mostraron emocionados con los goles y enviaron un mensaje de apoyo a “La Roja”.

El triunfo también fue festejado por líderes políticos como Pedro Sánchez y el Partido Popular, reflejando la euforia nacional.

La Familia Real celebró la victoria de España ante Francia

A través de un video en redes sociales, la Familia Real de España celebró la victoria de “La Roja” ante Francia en el Mundial 2026, además de mandar una felicitación a la selección nacional.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía siguieron el partido de España vs Francia desde un hotel en Barcelona.

En el video se pudo ver a los integrantes de la Familia Real celebrando los goles, además de abrazarse cuando se cumplieron los 90 minutos de partido.

Junto con esto se mandó el siguiente mensaje: “¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo”.

Con estas palabras, la Familia Real agradeció el esfuerzo de los jugadores y animó a todo el país a apoyar a “La Roja” de cara al último paso por el trofeo.

España se suma al festejo de la Familia Real por el pase a la final del Mundial 2026

Junto a la Familia Real, varios agentes políticos de España felicitaron y festejaron el triunfo de la selección ante Francia, así como el pase a la final del Mundial 2026.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, calificó la victoria ante Francia como algo “espectacular”, y que hace soñar nuevamente al país.

El Partido Popular también se unió a los festejos con un mensaje que simplemente puso la palabra “¡VAMOOOOOOOS!“, lo que demuestra el entusiasmo de los españoles.

España se medirá al ganador de la segunda semifinal que se definirá entre Inglaterra y Argentina. La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de julio.