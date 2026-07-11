Lamine Yamal desafió a Francia antes de la semifinal del Mundial 2026 asegurando: “no tenemos miedo”.

La estrella del Barcelona mandó un mensaje a Francia en el que afirmó que los dirigidos por Didier Deschamps deberán preocuparse por enfrentarlos, ya que los han eliminado en la Eurocopa 2024 y en la Liga de Naciones de la UEFA de 2025.

“Yo creo que si le tienen que temer a alguien ellos somos nosotros, somos los que les hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.” Yamine Yamal

España y Francia se jugarán su pase a la final el martes 14 de julio en el Dallas Stadium a las 13:00 horas.

Lamine Yamal desafía a Francia antes de la semifinal del Mundial 2026

El extremo derecho Lamine Yamal se dijo sorprendido por lo poco que falta para el partido de España contra Francia.

Para el futbolista español, se trata de dos de las mejores selecciones del Mundial y resaltó que desde que dio inicio el torneo muchos esperaban que se diera el encuentro, el cual es visto por la afición como una “final adelantada”.

Lamine Yamal (PAUL ELLIS / AFP)

Lamine Yamal destacó que “si alguien puede ir con seguridad contra Francia” son ellos por el reciente historial de victorias que tienen contra los galos.

Tras derrotar a Bélgica este viernes 10 de julio en la ronda de cuartos de final, Lamine Yamal se dijo contento por la clasificación.

El jugador del Barcelona resaltó que durante el partido fueron superiores a su rival y que ningún equipo les ha jugado de tú a tú.

Lamine Yamal está llamado a ser la figura en el España vs Francia pese a que el extremo no ha estado fino de cara al arco, ya que tiene solo un gol en todo el Mundial 2026.

El reto para los españoles no será nada sencillo porque enfrente tendrán a jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Michel Olise.