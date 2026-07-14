Ismail Elfath, árbitro estadounidense, consumó su segunda participación en Mundiales de selecciones mayores al ser parte del Mundial 2026.

Pero, ¿quién es Ismail Elfath? A continuación te proporcionamos su fecha de nacimiento, edad, signo zodiacal y hasta su trayectoria profesional.

Ismail Elfath, arbitro estadounidense (Justin Setterfield / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

¿Quién es Ismail Elfath? Árbitro estadounidense

Ismail Elfath es un árbitro marroquí-estadounidense, originario Casablanca, Marruecos. Emigró en el año 2000, con 18 años, a Estados Unidos tras participar y ser seleccionado en un programa que le otorgó la nacionalidad.

Llegó a Estados Unidos con la intención de obtener estudios profesionales; sin embargo, su gusto por el futbol hizo que combinara su pasión por el estudio con el deporte.

Posteriormente se convirtió en árbitro profesional, mezclando tanto la vida académica como la de ser el encargado de dirigir partidos de futbol en las máximas categorías.

Ismail Elfath, arbitro estadounidense (MAURO PIMENTEL / AFP / AFP)

¿Qué edad tiene Ismail Elfath?

Ismail Elfath nació el 3 de marzo de 1982, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ismail Elfath?

Ismail Elfath mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si actualmente se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Ismail Elfath?

Ismail Elfath nació un 3 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal es Piscis.

Ismail Elfath, arbitro estadounidense (Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP / Getty Images via AFP)

¿Cuántos hijos tiene Ismail Elfath?

De acuerdo con la información conocida de Ismail Elfath, tiene tres hijos.

¿Qué estudió Ismail Elfath?

Ismail Elfath se graduó con un título de Ingeniería Mecánica en el año 2006 por la prestigiosa University of Texas at Austin.

Además, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Texas State University.

¿En qué ha trabajado Ismail Elfath?

Fuera del mundo del futbol, Ismail Elfath equilibra su vida trabajando en el sector tecnológico como Consultor de TI (Tecnologías de la Información) y Director de Ingresos (Chief Revenue Officer).

Como árbitro profesional cuenta con los siguientes galardones:

Debutó como árbitro oficial en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en el año 2012

Fue nombrado Árbitro del Año de la MLS en 2020 y 2022

Árbitro FIFA: Recibió su gafete internacional de la FIFA en 2016

Dos veces mundialista de selecciones mayores por la CONCACAF