La FIFA ha definido al encargado de impartir justicia en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: Inglaterra vs Argentina.

El estadounidense Ismail Elfath será el árbitro principal de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, un duelo que enfrentará a dos de las selecciones con mayor historia en la Copa Mundial de la FIFA.

La semifinal no solo enfrenta a dos candidatos al título, sino que también revive una de las rivalidades más emblemáticas del futbol internacional.

Ismail Elfath dirigirá un encuentro que será histórico

Inglaterra y Argentina protagonizan capítulos inolvidables en la historia de los Mundiales, desde el legendario duelo de México 1986 hasta el enfrentamiento de Francia 1998 y ahora una nueva batalla por un lugar en la gran final.

Para Ismail Elfath, el reto será mantener el control de un partido que contará con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden y Julián Álvarez, entre otros.

Inglaterra vs Argentina ya tiene árbitro: Ismail Elfath dirigirá la semifinal del Mundial 2026. (captura)

La semifinal no solo enfrenta a dos candidatos al título, sino que también revive una de las rivalidades más emblemáticas del futbol internacional.

¿Cuándo será el Inglaterra vs Argentina de las semifinales del Mundial 2026?

Inglaterra vs Argentina se enfrentan por el pase a la final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN a las 13 horas, el miércoles 15 de julio.