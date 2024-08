Los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron testigos del gran desempeño Osmar Olvera, quien se logró colgar dos medallas durante la justa veraniega, y aunque mucho se habló del papel de Ana Gabriela Guevara como titular de la Conade, el clavadista mexicano ya habló al respecto.

Los deportes acuáticos fueron de los más afectados por Ana Gabriela Guevara y la Conade durante el ciclo olímpico, ya que retiraron apoyos económicos. Esta situación incluso fue mencionada por Osmar Olvera en redes sociales.

A pesar de los obstáculos, tanto Osmar Olvera como otros atletas mexicanos pudieron tener una destacada participación en París 2024 y poner el nombre de México en alto.

¿Qué dijo Osmar Olvera sobre Ana Gabriela Guevara y el apoyo recibido?

Luego de toda la polémica en torneo a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, Osmar Olvera dedicó varios elogios a la también medallista olímpica.

“El apoyo tanto de Ana Guevara como de la CONADE siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vivimos en el CNAR, tengo a mi entrenadora, a mi fisioterapeuta, mis doctores” mencionó Osmar Olvera.

Además, destacó los consejos que le dio previo a su competencia: “En cuanto a los consejos que la directora general me compartió me ayudó bastante ahora que estuve en estos Juegos Olímpicos porque me dijo varios detalles y puntos que en su momento los analicé y después los viví, y qué bueno que me los dijo porque ya sabía cómo afrontar la competencia”

“La plática fue diferente, felicitándonos a todo el equipo por lo que logramos en estos Juegos Olímpicos y ahora nos dio otro tipo de consejos del después, de qué sigue de una medalla olímpica con base a su experiencia” finalizó el doble medallista olímpico.

Osmar Olvera habló sobre Ana Gabriela Guevara

Juan Celaya también habló sobre Ana Gabriela Guevara

Juan Celaya, compañero de Osmar Olvera y con quien compartió la gloria de la medalla de plata en París 2024, también hablo sobre Ana Gabriela Guevara.

“Ana Guevara siendo medallista olímpica me empezó a mencionar qué sigue después de ganar y qué puedo esperar, desde cómo tratar y dónde guardar mi medalla” mencionó Juan Celaya.

Por último, destacó la responsabilidad que ahora ambos atletas tienen: “Ahora somos ejemplo de más gente y los ojos del mundo estarán en nosotros con esa responsabilidad, pero eso es lo que nosotros queríamos para dejar una huella en generaciones futuras”.