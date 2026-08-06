Austin FC vs Tijuana continúan con la actividad en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 19:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Austin FC vs Tijuana
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Q2 Stadium
- Transmisión: Apple TV
Austin FC vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Austin FC vs Tijuana.
Austin FC vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido Austin FC vs Tijuana podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Austin FC vs Tijuana
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Q2 Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Austin FC y Tijuana a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Austin FC es lugar 14 en la Conferencia Oeste de la MLS con 17 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 tras perder con el Colorado.
Tijuana empató con San Luis en la Jornada 3 de la Liga MX para llegar con 6 puntos al inicio de la Leagues Cup 2026.