Austin FC vs Tijuana continúan con la actividad en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 19:00 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Austin FC vs Tijuana

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Q2 Stadium

Transmisión: Apple TV

Austin FC vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Austin FC vs Tijuana.

Austin FC vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido Austin FC vs Tijuana podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Austin FC vs Tijuana

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Q2 Stadium

Transmisión: Apple TV

Gilberto Mora lidera a Tijuana en su debut en la Leagues Cup 2026 (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

¿Cómo llegan Austin FC y Tijuana a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Austin FC es lugar 14 en la Conferencia Oeste de la MLS con 17 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 tras perder con el Colorado.

Tijuana empató con San Luis en la Jornada 3 de la Liga MX para llegar con 6 puntos al inicio de la Leagues Cup 2026.